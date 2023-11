POL-OE: Einbruch in Keller

Finnentrop (ots) - In dem Zeitraum von Freitag (3. November, 12 Uhr) bis Dienstag (7. November, 05:30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Keplerweg in Finnentrop eingedrungen. Die Melderin stellte fest, dass in ihr sowie in sechs weitere Kellerabteile eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Keller der Geschädigten ein schwarz-blaues E-Bike der Marke "Universal Elektro Citybike" mitsamt des angebrachten Akkus. Der Wert des Fahrrads ...

mehr