Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist im Bereich Rheinufer

Speyer (ots)

Am Sonntag, 31.07.2023, gegen 16.30 Uhr, hielt sich eine 36-jährige Frau im Bereich des Yachthafens am Rheinufer auf. Dort stand auf einer Landzunge ein bislang unbekannter, unbekleideter Mann. Dieser manipulierte an seinem erigierten Glied und hielt dabei ein Mobiltelefon in der Hand. Als der Mann bemerkte, dass die 36-Jährige auf ihn aufmerksam geworden war, flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Helmut-Kohl-Ufer. Von dem Exhibitionisten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- ca. 45 Jahre alt - dunkelgrüne Mütze - hellblaues T-Shirt - dunkle Hose - dunkler Bart - Fahrrad mit Fahrradkorb - Einkaufstasche

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

