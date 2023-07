Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Missbrauch von Notrufen

Speyer (ots)

Am 30.07.2023, 19:56 Uhr, meldete ein 23-jähriger Mann eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Emanuel-Geibel-Weg. Dabei gab er, wie sich später herausstellte, falsche Personalien an. Die Örtlichkeit wurde mit einigen Streifenwagen angefahren. Der geschilderte Sachverhalt konnte nicht vorgefunden werden. Stattdessen trafen die Beamten den 23-jährigen Anrufer an, der die Anfahrt der Streifenwagen filmte. Nach Rücksprache mit einigen Anwohnern stellte sich heraus, dass vor Ort keine Schlägerei stattgefunden hatte. Der Anrufer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und gab an, Alkohol getrunken zu haben. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er jedoch ab. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten müssen.

