Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten in Gersfeld und Fulda-Harmerz; 2 Verkehrsunfälle in Petersberg und Fulda

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Freitag (26.01.) ereignete sich im Zeitraum 15:15 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße 20 in Gersfeld eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein roter Seat Arona im Bereich der Fahrertür. Der/die Unfallverursacher-/in flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Hilders unter 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Am Freitag (26.01.) befuhr ein schwarzer BMW der 5er Reihe gegen 20.55 Uhr die Alte Heerstraße von Fulda kommend in Fahrtrichtung Harmerz. Zunächst geriet der Fahrer mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte ein Brückengeländer. Dadurch verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen einen dort befindlichen Baum. Anschließen stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug aus, verschloss dieses und entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 20000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Diese können sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0 in Verbindung setzen, jede andere Polizeidienststelle kontaktieren oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de nutzen.

Auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Fulda kam es am Freitag (26.01.) gegen 18.10 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Bad Hersfelder befuhr die Bundesstraße und musste seinen Skoda verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende 24-jährige Fuldaerin erkannt dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf den Skoda auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt.

Am Freitag (26.01.) ereignete sich gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Lehnerz und Niesig. Eine 49-jährige BMW-Fahrerin aus Schlüchtern wollte mit ihrem Fahrzeug nach links in eine Einfahrt abbiegen und verringerte aus diesem Grund ihre Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender 70-jähriger Fuldaer erkannte dies nicht und wollte überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Ford. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 16.000 Euro.

