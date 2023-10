Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorfahrt missachtet - zwei Kinder leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (09.10.2023), gegen 07:45 Uhr, war eine 32-jährige Autofahrerin auf der Von-der-Tann-Straße in Richtung Gräfenaustraße unterwegs. An der Kreuzung der Von-der-Tann-Straße/Hartmannstraße missachtete die 32-Jährige die Vorfahrt einer auf der Hartmannstraße in Richtung Von-der-Tann-Straße fahrenden 52-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Unfall. Durch den Zusammenstoß wurden zwei im Fahrzeug der 32-Jährigen befindliche Kinder leicht verletzt und durch den Rettungsdienst betreut. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell