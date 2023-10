Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Ein hochwertiges Klapprad-Pedelec wurde in der Bleichstraße am Montagabend (09.10.2023, gegen 18:15 Uhr) gestohlen, als sich der Besitzer kurz von seinem Rad abwendete. Er hatte noch in unmittelbarer Nähe zu seinem Pedelec gestanden, hatte den Täter oder die Täterin aber nicht bemerkt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie in der Bleichstraße etwas beobachtet oder gegen 18:15 Uhr jemanden mit einem Klapp-Pedelec der Marke Herkules gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

