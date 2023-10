POL-PPRP: Radfahrende leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - In einer Kleingartenanlage in der Friesenheimer Straße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.10.2023 - 08.10.2023) zwei Gartenhäuser aufgebrochen. Es wurden Werkzeuge und Spirituosen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

