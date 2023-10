POL-PPRP: Betrug am Computer

Bad Dürkheim (ots) - Am Montagnachmittag (09.10.2023) kam es gegen 16 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Nach ersten Erkenntnissen konnte eine Person nur noch tot in dem Haus aufgefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zudem mehrere Personen durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt worden sein. Die ...

