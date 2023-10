Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnhaus - Erstmeldung

Bad Dürkheim (ots)

Am Montagnachmittag (09.10.2023) kam es gegen 16 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Nach ersten Erkenntnissen konnte eine Person nur noch tot in dem Haus aufgefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zudem mehrere Personen durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt worden sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit ersten belastbaren Erkenntnissen ist erst im Laufe des Dienstags zu rechnen. Es wird nachberichtet.

Aufgrund der Löscharbeiten ist die Mannheimer Straße voll gesperrt. Wir bitten den Bereich zu umfahren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

