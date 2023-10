POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen-Oppau (ots) - In der Nacht von Samstag, den 07.10.23, 21 Uhr, auf Sonntag, den 08.10.23, 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kleingartenanlage in der Friesenheimer Straße in Ludwigshafen und brachen mehrere Schuppen auf dem Gelände auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. An den betroffenen Schuppen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise ...

mehr