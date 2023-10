Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendlicher fährt mit Auto durch Kontrollstelle

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle auf der Konrad-Adenauer-Brücke sollte der Fahrer eines Autos kontrolliert werden. Er ignorierte die Anhaltesignale der Polizeikräfte jedoch und fuhr in Richtung Ludwigshafener Innenstadt. An der Kreuzung Berliner Straße/ Kaiser-Wilhelm-Straße konnte er schließlich eingeholt und zum Anhalten bewegt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt, da er erst 14 Jahre alt ist. Er wurde in Obhut seines Vaters übergeben.

Den Jugendlichen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

