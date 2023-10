Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Süd)- Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstag, den 07.10.2023, gegen 19 Uhr kam es in der Lagerhausstraße zu einer Trunkenheitsfahrt durch eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen. Der Pkw der Frau wurde durch andere Verkehrsteilnehmer beobachtet, wie er in Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen einer Kontrolle machte die Fahrzeugführerin einen sichtlich alkoholisierten Eindruck auf die eingesetzten Polizeibeamten. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Beschuldigten wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

