Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unfall mit Sachschaden

Beteiligter flüchtete

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Dienstag gegen 09.50 Uhr ordnete sich eine Autofahrerin an der Einmündung Nieper Straße / Krefelder Straße mit ihrem blauen Skoda Fabia links ein. Sie beabsichtigte, in die Krefelder Straße abzubiegen, als sie einen Knall hörte.

Neben ihr befand sich ein roter Kleinwagen, besetzt mit einem unbekannten Mann, der offensichtlich gegen ihr Auto geprallt war, als er an ihr vorbeifuhr. Hierbei beschädigte er den hinteren rechten Kotflügel.

Der Unbekannte bog anschließend nach rechts ab und entfernte sich.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841 / 171-0.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell