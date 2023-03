Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in einen Hofladen

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamminkeln (ots)

Schreck in der Morgenstunde: Als ein Landwirt am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr seinen Hofladen an der Borkener Straße betrat, entdeckte er einen Einbruch.

Unbekannte hatten sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu den Räumen verschafft. Nicht nur drei Kassen hatten sie gewaltsam geöffnet und Bargeld gestohlen, sondern die Täter hatten auch die Türen der Kühlräume einfach geöffnet und nicht wieder verschlossen.

Ob außer Bargeld noch weiteres entwendet worden ist, kann derzeit nicht gesagt werden, da die Täter auch sämtliche Schränke durchwühlt hatten.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0281/107-0.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell