Immer wieder sorgen Farbschmierereien oder Sachbeschädigungen an Schulen zu Recht für Ärger und zum Teil für hohe Kosten.

Sich mit Freunden auf einem Schulhof zu treffen ist die eine Sache. Dinge dabei mutwillig zu beschädigen die andere - und eine Straftat.

Die Kreispolizei veröffentlicht regelmäßig diese Vorkommnisse und ist für Zeugenhinweise dankbar.

So auch gestern, als die Polizistinnen und Polizisten zu einer Grundschule in Alpen an der Lindenallee gerufen wurden. Dort hatte ein Zeuge am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr drei Jugendliche beobachtet, die dort randalierten. Einer der Jugendlichen hatte sich dabei so lange an eine Lampe gehängt, bis diese aus der Verankerung herausbrach.

Als sich die Polizistinnen und Polizisten dem Schulgelände näherten, hörten sie schon von Weitem laute Gespräche und lautstarkes Gegröle.

Beim Anblick der Polizei flüchteten drei Unbekannte. Zwei von ihnen konnten die Beamten festhalten. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Alpener und einen 18-jährigen Rheinberger. Das Duo roch stark nach Alkohol und bestritt, etwas kaputt gemacht zu haben.

Den 17-Jährigen trafen die Polizisten noch fahrend auf einem E-Scooter an. Dieser war bereits am Morgen als gestohlen gemeldet worden. Abgesehen vom Alkohol hatte der Alpener im Laufe des Tages noch Cannabis konsumiert. Das jedenfalls gab er zu. Ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe. Den Scooter nahmen die Beamten zur Eigentumssicherung mit.

Da der 18-Jährige Bargeld dabei hatte, für dessen Herkunft er keine Erklärung hatte, schrieben die Polizisten auch hierzu einen Bericht.

Die Jugendlichen erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen auch hinsichtlich des dritten, flüchtigen Unbekannten, der eine weiße Jacke getragen haben soll.

Die Polizei ist weiterhin für Hinweise jeder Art dankbar und auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Daher unsere Bitte: melden Sie verdächtige Beobachtungen!

