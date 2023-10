POL-PPRP: Scheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) - An der Kreuzung Maudacher Straße/Bruchwiesenstraße missachtete eine 86-jährige Autofahrerin am 09.10.2023, gegen 16 Uhr, die Vorfahrt eines 51-jährigen Radfahrers. Dieser stürzte durch die Kollision und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 350 Euro geschätzt. Einige Stunden später, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auch in der ...

