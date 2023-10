Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 08.10.2023, 19:00 Uhr und dem 09.10.2023, 08:00 Uhr kam es in Oggersheim zu mehreren Einbrüchen u.a. in Kellerräume.

In der Melm wurden im Albert-Haueisen-Ring von Unbekannten mehrere Kellerräume aufgebrochen. Die Täter hebelten hierzu massive Kellereingangstüren auf, um anschließend die Kellerverschläge aufzubrechen. Bei zwei Anwesen im Albert-Haueisen-Ring wurde zudem erfolglos versucht, die Hauseingangstüren der Anwesen aufzuhebeln.

Ebenfalls wurde in der Melm in der Wilhelm-Vorholz-Straße eine Seitentür einer Garage aufgehebelt. Im Zusammenhang dürfte auch ein Einbruch in einen Kellerraum in der Fröbelstraße stehen.

Entwendet wurden u.a. hochwertige Fahrräder. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 20.000 EUR liegen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe: Wer hat in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatörtlichkeiten gesehen? Insbesondere wären Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen für die Polizei von Interesse.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

