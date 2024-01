LPI-SLF: Fahren unter berauschenden Mitteln

Sonneberg (ots) - Ein 41-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag durch einen Unfall in Sonneberg leichtverletzt. Der Mann fuhr die Köppelsdorfer Straße in Richtung Langer Weg entlang. Aus zunächst unbekannter Ursache verlor der Fahrer dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Lichtmast. Der 41-Jäjhrige zog sich leichte Verletzungen zu, am PKW ...

