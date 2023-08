LPI-SHL: Auf dem Dach gelandet

Eisfeld (ots) - Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in einer Firma in der Sophienauer Straße in Eisfeld zu schaffen. Sie verschafften sich Zutritt zum Gelände, öffneten danach ein Fenster und gelangten so in die Büroräume der Firma. Im Inneren angelangt brachen sie sämtliche Türen auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Mit Elektrogeräten im Wert von etwa 1.000 Euro und einem dreistelligen Bargeldbetrag flüchteten ...

