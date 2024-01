Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Standesamt

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch ins Geraer Standesamt auf dem Markt meldete am gestrigen Tag (02.01.2024) eine Zeugin der Geraer Polizei. Offenbar gelangten die Täter im Zeitraum vom 29.12.2023 - 02.01.2024 in das Haus und beschädigten hierbei mehrere Türen im Innenraum. Die Kripo ermittelt dazu (Bezugsnummer 0001209/2024). Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

