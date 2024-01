LPI-G: Gartenlaube demoliert

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Neujahrsnacht am 01.01.2024, gegen 00:30 Uhr sprengten Unbekannte den Briefkasten eines Gebäudes in der Hauptstraße in Triebes. Durch die massive Detonation wurde nicht nur der Briefkasten beschädigt, sondern auch die Hausfassade und die Gegensprechanlage in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Einschätzungen zufolge entstand Sachschaden über mehrere tausend Euro. Die Kripo Gera ermittelt und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: ...

