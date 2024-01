Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung am Rande einer Demonstration

Greiz (ots)

Greiz. Am 30.12.2023, gegen 19:45 Uhr verständigten eine 46-jährige Frau sowie ein 45-jähriger Mann via Notruf die Polizei. Grund hierfür war eine vorangegangen Streitigkeit mit Demonstrationsteilnehmern der samstäglichen Demo in Greiz am Markt. Im Zuge der Streitigkeit gaben die beiden Geschädigten an, von mehreren unbekannten Teilnehmern der Versammlung bedrängt worden zu sein. Die Kripo Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt zum vorliegendem Fall und sucht nach Zeugen.

