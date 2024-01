Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 18-Jähriger zeigt "Hitler-Gruß"

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 18-Jähriger muss seit der Silvesternacht (31.12.2023) mit einer Strafanzeige rechnen. Denn kurz nach 23:00 Uhr zeigte er im Bereich Baderei vorbeifahrenden Polizeibeamten den "Hitler-Gruß", so dass er unverzüglich kontrolliert wurde. Dem allerdings nicht genug. Auch während der Kontrolle wiederholte er seine Äußerung und setzte zur Flucht an. Nur kurze Zeit später konnte er jedoch gestellt werden, wobei er Widerstand leistete und sich gegen das Polizeifahrzeug warf. Letzten Endes kam er in Gewahrsam. Auch hier schlug und trat er gegen die Einsatzbeamten und verletzte diese leicht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (RK)

