Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskalierte

Altenburg (ots)

Altenburg: Polizeistreifen der Altenburger Polizei rückten in der Silvesternacht (01.01.2024) in die Zeitzer Straße / Lindenau Straße aus. Dort gerieten im Zuge des Silvesterabends fünf Personen (w/m) zwischen 24 und 37 Jahren nicht nur verbal, sondern letzten Endes auch körperlich aneinander. Im Rahmen des Streites seien zudem zwei Kinder (8) durch einen Böllerwurf leicht verletzt worden sein. Die eintreffenden Einsatzkräfte trennten die Beteiligten wobei der 35-jährige Anwesende einen Polizeibeamten angreifen wollte. Am Ende wurde dieser Angreifer in Gewahrsam genommen und entsprechende Ermittlungen zum Gesamtgeschehen eingeleitet. Zum Glück war keine medizinische Versorgung der beiden Kinder notwendig. (KR)

