POL-PPRP: Feuerwerkskörper erzürnen Anwohner

Ludwigshafen (ots) - Bislang Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch und Donnerstag (11.07.2023, 22 Uhr und 12.07.2023, 9 Uhr) in einen Lebensmittelmarkt in der Adolf-Kolping-Straße einzubrechen. Durch Hebelversuche entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Es gelang den Unbekannten nicht, ins Gebäude einzudringen und etwas zu entwenden. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder ...

