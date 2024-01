Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Carport durch Feuer beschädigt

Greiz (ots)

Weida. In der Silvesternacht (01.01.2024 00:30 Uhr bis 10:00 Uhr) geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport An Der Papiermühle teilweise in Brand. Darunter befindliche Gartenmöbel, Regentonnen und ein Grill wurden hierdurch zerstört. Der Brand wurde erst am Morgen des Neujahrstages durch die Anwohner bemerkt, als dieser schon von selbst erloschen war. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kripo Gera ermittelt zum Brandgeschehen und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0000387/2024 nach Zeugen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell