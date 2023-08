Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: 89-jähriger verwirrter Mann in den Gleise

Bensheim/Kreis Bergstraße (ots)

Im Bereich des Bahnhofes Bensheim wurde am Dienstagmorgen ein 89-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, der sich in den Gleisen aufhielt und für Verspätungen im Zugverkehr sorgte.

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging gegen 2 Uhr die Meldung ein, dass sich im Bereich von Bensheim eine Person in den Gleisen aufhalten würde. Aufgrund der Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und der Bereich von Einsatzkräften der Bundespolizei, Landespolizei und der Feuerwehr abgesucht. Hierbei konnte der Mann hilflos auf einem angrenzenden Feld gefunden und in Gewahrsam genommen werden. Der stark verwirrte Mann war offenbar aus einem Krankenhaus in Heppenheim abgängig. Nach einer ersten Versorgung vor Ort wurde er in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht und die Sperrungen aufgehoben. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt sieben Zügen zu Verspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell