Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstag einen 48-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der gegen 5 Uhr einem 34-jährigen Reisenden aus Wiesbaden den Rucksack im Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen hatte. Wie der Wiesbadener bei der Bundespolizei angab, hatte der Täter es ausgenutzt, dass er eingeschlafen sei und sein Rucksack, in dem sich neben Ausweisdokumenten und einem Handy nur persönliche Gegenstände befanden, damit unbeobachtet war. Als der Geschädigte aufwachte und das Fehlen seines Rucksackes feststellte, meldete er den Diebstahl bei der Bundespolizei. Aufgrund von Videoaufzeichnung konnte eine Streife den Täter nur zwei Stunden später wiedererkennen und festnehmen. Der Rucksack wurde später im Hotelzimmer des Täters gefunden und sichergestellt. Lediglich das Handy im Wert von 600 Euro hatte der Täter bereits an einen Unbekannten veräußert. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens blieb der 48-Jährige in Gewahrsam und wurde letztlich dem Haftrichter vorgeführt.

