BPOL-F: Jugendliche in den Gleisen verursachen Verspätungen im Zugverkehr

Biebesheim am Rhein (ots) - Von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG im Bereich von Biebesheim am Rhein haben unbekannte Täter technische Geräte im Wert von 10.000 Euro entwendet. Die entwendeten Geräte waren zur Sicherung der Bauarbeiten an der Bahnstrecke vorgesehen. Mitarbeiter der Bahn hatten den Diebstahl am Mittwochmittag bemerkt und die Bundespolizei ...

mehr