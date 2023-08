BPOL-F: Zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) - Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main konnten Zivilfahnder der Bundespolizei am Dienstagmittag einen 16-jährigen algerischen Jugendlichen festnehmen, der sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält und kurz zuvor einem Reisenden das Handy aus einem Kinderwagen gestohlen hatte. Die Beamten hatten den Jugendlichen beobachtet, wie er sich dem 28-jährige Reisenden näherte, als dieser an einem ...

