Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Handydieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main konnten Zivilfahnder der Bundespolizei am Dienstagmittag einen 16-jährigen algerischen Jugendlichen festnehmen, der sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält und kurz zuvor einem Reisenden das Handy aus einem Kinderwagen gestohlen hatte. Die Beamten hatten den Jugendlichen beobachtet, wie er sich dem 28-jährige Reisenden näherte, als dieser an einem Fahrscheinautomaten ein Ticket kaufte. In dem kurzen unbeobachteten Augenblick nahm er das Handy aus dem Kinderwagen, um damit aus dem Hauptbahnhof zu flüchten. Womit er nicht gerechnet hatte, waren die Zivilbeamten die ihn kurz darauf festnahmen. Das entwendete Handy wurde dem Reisenden wieder ausgehändigt. Der hatte den Diebstahl bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt.

In der Wache wurden nach Feststellung der Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitete. Eine Vorführung beim Haftrichter ist für heute vorgesehen.

