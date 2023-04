POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Pkw-Brand in Ramersbach

Mayen, Alter Andernacher Weg (ots) - Am Samstag, den 15.04.2023, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Straße "Alter Andernacher Weg" in Mayen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Die Fahrerin des Leichtkraftrades wurde hierbei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die hiesige Dienststelle wurde erst ca. 35 Minuten später über den Verkehrsunfall informiert. In der ...

