Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim, B 3 - Zeugen zu Unfall gesucht

Kippenheim (ots)

Nach einem Unfall, bei dem sich bereits am vergangenen Donnerstag (19. Mai) ein 32 Jahre alter Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen hat, sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim auf der Suche nach Zeugen. Der Radler kollidierte kurz vor 11:30 Uhr mit einem VW Golf, dessen Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen von der B 3 nach rechts in Herrenweg abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam der 32-Jährige zu Fall und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Mögliche Zeugen des Unfalls setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07822 44695-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

