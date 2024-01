Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 41-jährigen Randalierer in Gewahrsam genommen

Altenburg (ots)

Altenburg: Trotz bestehenden Hausverbotes und ausgesprochenen Platzverweis für eine Gastlichkeit in der Wenzelstraße in Altenburg kehrte gestern Abend (02.01.2024), in der Zeit von 21:25 Uhr - 22:10 Uhr ein 41 Jahre alter Mann erneut zum Ort des Geschehens zurück. Immer wieder suchte er scheinbar Streit, verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber anderen Gästen und beschädigte das Inventar. Als erneut Polizeibeamte gerufen wurden beleidigte der Randalierer die Beamten sowie die Gaststätteninhaberin. Dem jedoch nicht genug - so versuchte er die Polizisten mit einem Stuhl anzugreifen und leistete Widerstand, als er in Gewahrsam genommen wurde. Letzten Endes konnte er seinen Rausch von knapp 2,3 Promille auf der Wache ausschlafen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (RK)

