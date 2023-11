Polizei Bochum

POL-BO: Schmuck entwendet: Polizei ermittelt gegen falschen Handwerker

Bochum (ots)

Ein falscher Handwerker hat am Montag, 20. November, eine Seniorin (88, aus Bochum) um ihren Schmuck gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps, mit denen sich ältere Menschen schützen können.

Gegen 10 Uhr klopfte der vermeintliche Handwerker an der Tür der 88-Jährigen, die in der Lohackerstraße in Bochum-Westenfeld wohnt. Er gab vor, dass es Probleme mit der Wasserleitung gebe, weshalb er in der Wohnung etwas überprüfen müsse. Im Bad drückte er der betagten Bochumerin eine Brause in die Hand und wies sie an, das Wasser laufen zu lassen.

Als die Seniorin kurz darauf nach dem falschen Handwerker sehen wollte, verließ dieser die unvermittelt Wohnung - er hatte nach ersten Erkenntnissen Schmuck mitgehen lassen.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, dunkle Haare mit Kopfbedeckung, laut Zeugin "südländisches" Erscheinungsbild; er trug eine dunkle Hose und ein dunkles Oberteil mit langen Ärmeln.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Kripo rät Betroffenen dazu, solche Vorfälle (auch Versuche) der Polizei zu melden, damit diese die notwendigen Maßnahmen treffen kann.

So können Sie sich schützen:

1. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. 2. Wenn es klingelt, benutzen Sie - falls vorhanden - die Türsprechanlage und schauen Sie durch den Türspion. Wenn Sie die Tür öffnen, dann zunächst mit vorgelegter Kette. 3. Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden. 4. Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel selbst die entsprechende Behörde an, um nachzuhaken. 5. Rufen Sie bei verdächtigen Fällen generell den Polizeinotruf 110.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4040.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell