Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Verkehrspolizei kontrolliert gewerblichen Güter- und Personenverkehr an der B 294: Zahlreiche Verstöße geahndet

Baiersbronn (ots)

Im Rahmen einer Großkontrolle hat der Verkehrsdienst Pforzheim am Mittwoch an der Bundesstraße 294, auf Höhe eines Entsorgungszentrums die Verkehrssicherheit in Form von ganzheitlichen Kontrollen überwacht.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 06.09.2023, 09:00 Uhr und 14:00 Uhr nahmen rund zwei Duzend speziell geschulte Polizeibeamte den gewerblichen Verkehr im Bereich der Bundesstraße genauer unter die Lupe. Hierbei hatten sie insbesondere ein Augenmerk auf die Bereiche Ladungssicherung, Technik, Gefahrgutrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Stützlast, Überladung, Sozialvorschriften und einiges mehr. Insgesamt konnten 113 LKW, sowie 7 PKW und 4 Motorräder kontrolliert werden. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität ahndeten die Ordnungshüter insgesamt 76 Verstöße. In drei Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt.

Die Verkehrspolizei wird sich auch weiterhin mit Schwerpunktaktionen für die Erhöhung der Verkehrssicherheit einsetzen.

Sabine Maag, Pressestelle

