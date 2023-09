POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Dieb entwendet Laptops aus Pkw - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots) - Eingebrochen worden ist in der Zeit von Samstagnacht auf Montag in eine Gaststätte eines Vereinsheimes im Davosweg. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang die noch unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Samstag 23 Uhr bis Montag 17 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte eines Vereinsheimes im ...

mehr