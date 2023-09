Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Junger Mann flüchtet alkoholisiert und verursacht Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Ein 19-Jähriger war am frühen Donnerstagmorgen mit rund 2,1 Promille am Steuer aus dem Verkehr gezogen worden, nachdem er zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war und einen Unfall verursacht hatte.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte kurz vor 2:00 Uhr die Polizei, dass sich ein deutlich alkoholisierter Mann hinter das Steuer eines Fahrzeugs gesetzt hätte und davongefahren war. Polizeibeamten auf Streife bemerkte das gesuchte Fahrzeug in der Berliner Straße und beabsichtigten eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Als dies der Fahrer im Bereich der Zerrennerstraße wahrnahm, gab er Gas und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Goethestraße in Richtung Jahnstraße fort: Mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit raste das Fahrzeug, Marke Dodge, rücksichtslos weiter durch die Südweststadt. Es konnte sich so zunächst einer polizeilichen Kontrolle entziehen, da die verfolgenden Polizeibeamten besonnen reagierten und aus Gründen der Sicherheit auf eine weitere Verfolgung verzichteten.

Ein weiterer Zeuge meldete kurze Zeit später, dass der Fahrer eines Dodges im Bereich der Steubenstraße mehrere Stahlpfosten beschädigt hätte und auch Fahrzeugteile herumliegen würden. Hierbei handelte es sich offenbar um das zuvor geflüchtete Auto. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen traf ein Streifenwagen den verunfallten Dodge fahrenderweise im Bereich der Christinstraße an und die Polizeibeamten konnten ihn dort letztlich auch kontrollieren. Ein Atemalkoholvortest bei dem 19-jährigen Fahrer ergab einen Wert, der deutlich über 1,1 Promille lag und die absolute Fahruntauglichkeit indizierte. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben. Es entstand ein Fremdschaden von rund 3.000 Euro. Der Schaden am Dodge wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Den Heranwachsenden erwartet nun ein Strafverfahren anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle sowie Verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Sein Führerschein wurde einbehalten und er darf bis auf weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell