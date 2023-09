Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen Container von Waschstraße auf; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Aufgebrochen worden ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Container eines Autowaschparks im Stadtteil Huchenfeld.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die noch unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt in einen Container eines Waschparks in der Straße Oberer Hardweg. Im Inneren brachen die Eindringlinge einen Wechselgeldautomaten auf und gelangten an das darin befindliche Münzgeld. Die exakte Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten in Tiefenbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

