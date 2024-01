Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte verschafften sich Zutritt

Gera (ots)

Gera: In Zeitraum vom 30.12.2023 - 02.01.2024 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Vorraum eines Getränkemarktes in der Franz-Petrich-Straße. Bei dem Vorraum handelt es sich um eine kleine Postfiliale. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Allerdings entstand Sachschaden. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer 0001107/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

