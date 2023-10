Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizeirätin Sina Butke als neue Leiterin des Polizeikommissariats Papenburg

Papenburg (ots)

Am Donnerstag wurde die neue Leiterin des Polizeikommissariats Papenburg, Polizeirätin Sina Butke in einer feierlichen Stunde auf dem Gut Altenkamp in Aschendorf durch Polizeipräsident Michael Maßmann und Inspektionsleiterin Nicola Simon in ihr Amt eingeführt.

Die gebürtige Emsländerin ist nun die offizielle Nachfolgerin von Polizeioberrat Lars Zengler. Trotz ihrer jungen Jahre kann die 32-Jährige bereits eine beeindruckende Vita vorweisen.

So gab Michael Maßmann einen eindrucksvollen Einblick in die bisherige polizeiliche Laufbahn. Nach ihrem Studium 2013 begann sie als Sachbearbeiterin im Einsatz und Streifendienst in Leer/Emden. Nach etwa drei Jahren Streifendienst, wechselte sie in die Pressestelle der Polizeiinspektion Leer/Emden, wo sie weitere zwei Jahre als Pressesprecherin arbeitete. Anschließend wurde sie in den weiteren Jahren im Rahmen unterschiedlichster polizeilicher Verwendungen unter anderem im Bereich des Zentralen Kriminaldienstes eingesetzt.

Für das Polizeikommissariat Papenburg ist es ein absoluter Gewinn, dass mit Sina Butke eine Führungskraft in ihre Heimat gekommen ist und somit die Hoffnung besteht, dass unsere Netzwerkpartner wieder etwas Kontinuität bekommen, so Nicola Simon.

Ebenso betonte die Bürgermeisterin der Stadt Papenburg Vanessa Gattung die weibliche Unterstützung und freut sich auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Gemeinde, THW, FW und Amtsgericht.

Sina Butke betonte ebenfalls in Ihrer Antrittsrede, dass es für sie nicht selbstverständlich ist und sie sich bei allen Beteiligten für das Vertrauen bedankt, dass sie direkt nach ihrem Master-Studium die Leitung des Polizeikommissariats Papenburg übernehmen darf und somit in ihrer Heimat angekommen ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und bin mir sicher, dass wir alle Herausforderungen gemeinsam und erfolgreich meistern werden, so Sina Butke.

