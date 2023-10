POL-EL: Lingen - E-Bike entwendet

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag zwischen 11 und 16.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Bentheimer Straße in Nordhorn einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Up! beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Beschädigungen am PKW könnten von einem Radlader stammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. ...

mehr