Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigung auf Rathausvorplatz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (23:00 Uhr) bis Mittwochmorgen (10:00 Uhr) schrieben Unbekannte mit roter Farbe auf einen Gehweg am Rathausvorplatz eine Solidaritätsbekundung im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Darüber hinaus beschmierten sie einen danebenstehenden Fahnenmast mit roter Farbe. Der Fahnenmast wurde dadurch beschädigt. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang unter anderem wegen Sachbeschädigung und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3403 (tagsüber) oder unter 0541/327-2215.

