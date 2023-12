Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Sachbeschädigung an Schule - Polizei nimmt Mann fest

Quakenbrück (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei um 09:45 Uhr mitgeteilt, dass erneut eine Fensterscheibe außerhalb der Unterrichtszeiten an einem Schulgebäude am Gänseweg zerstört worden sei. Bereits vor dem Wochenende habe es einen ähnlichen Vorfall, ebenfalls außerhalb der Schulzeiten, gegeben. Als die Polizeibeamten wenig später vor Ort eintrafen, konnten neben dem zerstörten Fenster auch Beschädigungen an einer Wand im Inneren des Gebäudes und ein Metallgeschoss festgestellt werden. Aufgrund der Spurenlage gelang es einem Polizisten schnell Rückschlüsse zu einem möglichen Verursacher zu ziehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Osnabrück unverzüglich einen Durchsuchungsbeschluss für das in Schulnähe befindliche Wohnhaus. In diesem fanden die Polizeibeamten Munition. Waffen wurden jedoch zunächst nicht aufgefunden. Als der anfangs ortsabwesende, alleinlebende Bewohner mit seinem PKW zu seiner Anschrift zurückkehrte, wurde eine Schusswaffe schließlich im Fahrzeug entdeckt. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Die Nutzung der Waffe wurde im weiteren Verlauf durch den Bewohner eingeräumt. Der Beschuldigte habe jedoch nicht bewusst das Schulgebäude treffen wollen, sondern ohne weitere Gedanken durch eine Hecke geschossen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des unerlaubten Besitzes von Waffen und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

