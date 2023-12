POL-OS: Bramsche: Gegenstand auf der Fahrbahn - zwei PKW beschädigt

Osnabrück (ots) - Montagnacht trieben Einbrecher ihr Unwesen in Bad Rothenfelde. Zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Salinenstraße. Ein weiteres Mal schlugen die Unbekannten in einem Restaurant an der Osnabrücker Straße zu. In beiden Fällen durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und nahmen Diebesgut an sich. Die Polizei sucht nun Zeugen, ...

mehr