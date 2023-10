Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Soest (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, kam es auf dem Lübecker Ring in Höhe der Fachhochschule zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Hammerin war mit ihrem Nissan in Fahrtrichtung Windmühlenweg unterwegs. Sie bemerkte zu spät, dass vor ihr der Verkehr zum Stehen kam und fuhr ungebremst auf einen Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen davor befindlichen VW geschoben. Bei dem Zusammenstoß der drei Fahrzeuge wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Die 28-jährige Skoda-Fahrerin aus Lippstadt war unverletzt. Ihr 3-jähriger Sohn, der sich im Kindersitz auf der Rückbank befand, musste in einem örtlichen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der 19-jährige VW-Fahrer aus Menden blieb unverletzt. (ja)

