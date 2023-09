Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Eschbach: Arbeiter bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde der Mitarbeiter einer Straßenbaufirma am Freitag, 15.09.2023 gegen 09:20 Uhr bei einem Unfall im Pankratiusweg in Eschbach. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 61-jährige Mann gerade dabei, Löcher in der Fahrbahndecke zu schließen, als ihn ein 55-jähriger Radlader-Fahrer möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers anfuhr. Der 61-Jährige trug durch den Unfall sehr schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.Schwer verletzt wurde der Mitarbeiter einer Straßenbaufirma am Freitag, 15.09.2023 gegen 09:20 Uhr bei einem Unfall im Pankratiusweg in Eschbach. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 61-jährige Mann gerade dabei, Löcher in der Fahrbahndecke zu schließen, als ihn ein 55-jähriger Radlader-Fahrer möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers anfuhr. Der 61-Jährige trug durch den Unfall sehr schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

