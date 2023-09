Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mit 2,18 Promille unterwegs - Geschädigte gesucht

Trier-Ruwer (ots)

Am Sonntag, 10.09.2023, gegen 00:42 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Schweich einen grauen Audi, welcher zuvor mit unsicherer und gefährlicher Fahrweise die L 145 von Mertesdorf in Richtung Ruwer fuhr. Da es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern kam, hielten die Verfolger den PKW in Höhe der Tankstelle in Trier-Ruwer an und kontaktierten die Polizei. Nach Hinzuziehung der Streife der Polizeiinspektion Schweich konnte bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,18 Promille festgestellt werden. Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde einbehalten. Durch die Zeugen konnten möglicherweise Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, auch einem entgegenkommenden Bus, zwischen Mertesdorf und Ruwer beobachtet werden. Demnach werden mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

