POL-SO: Brand auf Balkon

Soest (ots) - In der Zeit vom letzten Freitagnachmittag bis Montagmorgen ist in zwei Baucontainern sowohl auf dem Georg-Plange-Platz als auch in der Thomästraße eingebrochen worden. Auf dem Georg-Plange-Platz ist Bargeld und in der Thomästraße eine Akku-Flex entwendet worden. Hinweise zu dem oder die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei Soest bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet ...

