POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Lippstadt (ots)

Am 11. Oktober, zwischen 00:15 Uhr und 00:40 Uhr, wurde in eine SB-Tankstelle auf der Bökenförder Straße eingebrochen. Ein bisher unbekannter Täter schlug eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Dort hebelte er gewaltsam den Kasseneinsatz aus dem Kassentresen heraus, um an die Einnahmen zu gelangen. Darüber hinaus entwendete er eine größere Menge Zigarettenschachteln. Der unbekannte Täter flüchtete mit einem Fahrrad von dem Supermarktgelände. Eine Überwachungskamera videografierte den Täter bei seiner Tat. Er kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, eine schlanke Figur und vermutlich längere Haare. Er trug einen hellen Kapuzenpullover und schwarze Turnschuhe. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren am Tatort und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

